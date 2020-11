Der Helferkreis in Unterföhring ist auf der Suche nach Taschen-, Wand-, Monats- und Terminkalendern sowie Wochenplanern für die Bewohner der Unterkunft an der Bauhofstraße und bitte ortsansässige Firmen und Unternehmen, "einfach alles, was die Organisation erleichtert", zur Verfügung zu stellen. Die Kalender können jeweils samstags von 10 bis 12 Uhr oder mittwochs in der Zeit von 19 bis 21 Uhr im Spendenlager der Flüchtlingshilfe an der Föhringer Allee abgegeben werden. Größere Mengen würden die Helfer auch an Ort und Stelle abholen, heißt es in einer Mitteilung. Betriebe, die mehr spenden wollen, werden gebeten, sich beim Helferkreis zu melden (E-Mail: gloriabuschor@hotmail.com oder Telefon: 089/950 31 43). Bereits im Oktober haben Firmen Papier zur Verfügung gestellt, wofür sich der Helferkreis bedankt.