Eine hundert Jahre alte Puppenküche ist das zentrale Stück der aktuellen Ausstellung im Museum Feringer Sach in Unterföhring. Sie wurde nur an Weihnachten aufgebaut und sollte Mädchen auf ihre gesellschaftliche Rolle vorbereiten

"Meine besten Wünsche", steht auf der kleinen Torte, die auf einer Porzellanetagere ruht. Weihnachtlich ist sie verziert mit Tannenzweigen, an denen runde rote Früchte hängen. Essen kann man dieses kleine Kunstwerk jedoch nicht - das aus Gips geformte Schaugericht ist Teil einer antiken Puppenküche. Mehr als hundert Jahre lang haben Kinder darin mit zahlreichen Miniutensilien gekocht oder Kaffeekränzchen gespielt. Von Generation zu Generation wurde die Puppenküche weitergeben. Seit Samstag ist sie das Herzstück der Ausstellung "Der Duft von Weihnachten" des Unterföhringer Heimatmuseums Feringer Sach.

Die Küche, die in eine ganze Puppenstube integriert ist, sei um 1900 von einem bayerischen Schreiner als Auftragsarbeit gefertigt worden, sagt Kuratorin Birgit Kullmann. "Vermutlich hat man sie den Kindern zu Weihnachten geschenkt." Seit Ende des 18. Jahrhunderts gibt es solche Kinderküchen - ein Luxus, den sich zunächst nur Adelsfamilien leisten konnten. Erst circa hundert Jahre später fand das wertvolle Spielzeug auch Einzug in die bürgerliche Familie und wurde oft nur während der Weihnachtszeit aufgestellt. Die Puppenküche sollte die Mädchen auf das Leben als Hausfrau vorbereiten und war dementsprechend ausgestattet. In der noch vollständig erhaltenen Unterföhringer Puppenküche findet man neben allerlei Kochutensilien wie einem Nudelholz oder einer Mandelmühle sogar einen kleinen Herd. Mit Esbit-Stückchen, Brennstofftabletten aus Urotropin, sei hier sogar richtig gekocht worden, erzählt Kullmann und verweist auf dunkle Flecken, die sich in den Herd gebrannt haben. Vor allem Pudding haben die Kinder in ihrer Miniaturküche zubereitet, denn der sei besonders einfach zu kochen, sagt Kullmann. Gegessen wurde von weißem Porzellangeschirr, das detailverliebt mit blauen Blumen bemalt ist. "Das Geschirr repräsentiert die weiß-blaue Zeit um 1900", erklärt Kullmann. Zum Leitthema ihrer Ausstellung hat Kullmann die weihnachtliche Backstube gemacht. Eine seit Jahrhunderten beliebte Köstlichkeit, die wie wohl keine andere den klassischen Adventsduft verbreitet, sind Pfefferkuchen mit ihren sieben Gewürzen: Nelke, Kardamom, Sternanis, Muskat, Vanille, Piment und Zimt.

Diese Gewürzmischung sei schon im Mittelalter verwendet worden, erzählt Kullmann. Damals waren die Zutaten sogar wertvoller als Gold, weil sie aus fernen Ländern auf den sogenannten Gewürzstraßen meist monatelang unterwegs waren, ehe sie in Europa von Lebzeltern, Lebkuchenbäckern, verarbeitet wurden. Was die wenigsten wissen: Auch in München gab es einst eine weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannte "Lebkuchen-Dynastie", wie Kullmann sagt. Bis 1919 buk die Lebzelter-Familie Ebenböck die weihnachtlichen Kuchen. Zu ihren Kunden zählte etwa der Künstler Carl Spitzweg, der sich den Ebenböcks "mit einem für sie gemalten Bild erkenntlich zeigte". Warum die Ebenböcks ihr Geschäft aufgeben mussten, weiß Kullmann nicht, "vielleicht hat es sich nicht gerechnet, oder es gab es zu viel Konkurrenz". Womöglich haben auch die Kinder der Familie Ebenböck mit einer solche Puppenküche backen geübt, wie sie heute im Museum Feringer Sach steht. Die kleinen Macken und Flecken an Herd und Schränken zeugen zumindest davon, dass sie den jungen Besitzern Freude bereitet hat.

Die Ausstellung "Der Duft von Weihnachten" ist noch bis zum 2. Februar zu sehen. Das Heimatmuseums Feringer Sach an der Bahnhofstraße 12 in Unterföhring ist jeweils mittwochs von 16.30 bis 19 Uhr sowie jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei.