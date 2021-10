Eine heimatkundliche Wanderung zwischen Unterföhring und Ismaning veranstaltet der Bund Naturschutz am Dienstag, 12. Oktober. Treffpunkt für die dreistündige und zehn Kilometer lange Tour, die sich auch an Familien richtet, ist um 9 Uhr am S-Bahnhof. Von dort geht es über den ortsgeschichtlichen Weg zum Naturlehrpfad und am Poschinger Weiher vorbei an der Isar nach Ismaning. Bei Sturm oder Starkregen findet die von Silke Sorge geführte Wanderung am 15. Oktober statt. Anmeldung bis 10. Oktober per E-Mail an info@gaensewelt.de oder unter Telefon 089/30 60 06 18.