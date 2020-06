Nun also doch: Die Sternwarte im neuen Unterföhringer Gymnasium wird das teurere Teleskop bekommen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen und damit seinen mehrheitlich gefassten Beschluss von Mitte Februar aufgehoben. Damals hatte das Gremium sich für ein Gerät entschieden, das mit Anschaffungskosten in Höhe von 63 000 Euro nur gut die Hälfte der anspruchsvolleren Variante ausmachte. Sehr zur Enttäuschung von Heinz Durner, dem Wissenschaftsbeauftragten des Landratsamtes, sowie der damaligen - mittlerweile ausgeschiedenen - CSU-Gemeinderätin Betina Mäusel.

Mäusel ist die Schulleiterin des Gymnasiums, das derzeit auf dem großem Schulcampus an der Unterföhringer Mitterfeldallee entsteht, und sie hatte in der jüngsten Sitzung des Gremiums noch einmal die Gelegenheit, darum zu werben, dass die Lokalpolitiker ihren Beschluss vom Februar revidieren und das teurere Teleskop kaufen sollten. Sowohl für Durner als auch für Mäusel war es seinerzeit schon keine Frage, dass die Kommune gut daran tue, der Schule mithilfe des besseren Fernrohrs zu einem Alleinstellungsmerkmal zu verhelfen. Immerhin sei auf dem Dach des Gymnasiums für viel Geld eine Sternwarte errichtet worden, die sich wegen ihrer Bauart bestens für das fragliche, aber eben auch teurere Teleskop eigne.

Nachdem Mäusel nun in ihrer Rede leidenschaftlich vertreten hatte, wie oft das Teleskop im Unterricht zum Einsatz kommen werde und wie wichtig es für das pädagogische Konzept des Gymnasiums mit seinen Lernmodulen sei, was auch in einem Elternbrief untermauert wurde, entbrannte im Gemeinderat wieder eine hitzige Debatte. Vor allem der Dritte Bürgermeister Johannes Mecke (Grüne) tat sich mit einer Gegenrede zu Mäusels Präsentation hervor. Er zitierte dabei ausführlich aus einer SMS, die ihm ein befreundeter Astrophysiker aus Italien hatte zukommen lassen, den er um eine Expertise gebeten hatte. CSU-Rätin Marianne Rader platzte schließlich der Kragen, sie kritisierte Mecke heftig, während Rathauschef Andreas Kemmelmeyer (PWU) seinen Stellvertreter ungerührt hatte gewähren lassen.

Der Vorschlag von Mäusel, das Geld für die günstigere Variante zu sparen und die Finanzierungslücke beim Kauf des teureren Teleskops über Sponsoren zu schließen, fand im Gremium keine Mehrheit. Dafür gab es diese aber bei sechs Gegenstimmen schlussendlich nach einer Sitzungsunterbrechung - und zwar für das bessere Fernrohr. Betina Mäusel war die Freude darüber anzusehen.