Mit dem Thema Transparenz und Bürgerbeteiligung wollen die Grünen in Unterföhring eine Vorreiterrolle einnehmen. Beim "Grünen Auftakt 2020" diskutieren sie an diesem Freitag, 31. Januar, im Restaurant Politia über die Bürgerbeteiligungsplattform "Consul", mit der sich Bürger an politischen Diskussionen und der Gestaltung ihrer Heimat beteiligen können. Die Veranstaltung mit Sektempfang und Livemusik beginnt um 19 Uhr. Es diskutieren die Bundestagsabgeordnete Margarete Bause, Bürgermeisterkandidat Johannes Mecke und Landratskandidat Christoph Nadler. Um Anmeldung unter johannesmecke@aol.com wird gebeten.