30. Oktober 2018, 21:56 Uhr Unterföhring Grüne und der Gocklwirt

Die Unterföhringer Grünen laden zu ihrem Stammtisch und sparen dabei auch ein in der Gemeinde kontrovers diskutiertes Thema nicht aus. Am Dienstag, 6. November, soll es im Nebenraum des Politia, dem griechischen Restaurant im Bürgerhaus, unter anderem um die Hotelerweiterung, den Sportpark oder die Arbeit des Gemeinderats im Allgemeinen gehen - und die Zukunft des sogenannten Gockelwirts in Unterföhring. Die Grünen, so sagen sie selbst, hatten ja bereits im vergangenen Jahr den Komplettabriss und eine neue Überplanung des Gocklwirt-Areals gefordert - aus ihrer Sicht scheint sich jetzt "diese Erkenntnis auch in der Gemeindespitze durchzusetzen". Auch darüber wollen die Grünen mit allen Interessierten reden.