Auch in Unterföhring rattern die Nähmaschinen. Wer kann, näht Behelfsmasken zum Mund- und Nasenschutz, die von Montag an im Einzelhandel und im öffentlichen Nahverkehr getragen werden müssen. Die Nachbarschaftshilfe mobilisierte ihre Ehrenamtlichen, um Seniorinnen und Senioren, die sich im Café Valentin ein Mittagessen holen, gleich noch eine Behelfsmaske mitgeben zu können. Andere nähten Behelfsmasken für den Fachdienst Bürgerschaftliches Engagement und Innovation der Caritas im Landkreis München. Über diese Einrichtung wird auch das Nähen von 5000 Behelfsmasken für Unterföhringer koordiniert. Die Resonanz ist überwältigend, wie das Rathaus mitteilt. Die ersten 350 Behelfsmasken der Gemeindeaktion sind jetzt an Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) übergeben worden, viele Hundert weitere sollen folgen. Die Masken können Bürger der Gemeinde nun bei den Unterföhringer Hilfen bestellen (Telefon: 950 81-723; -724; -725, E-Mail: hilfen@unterfoehring.de). Mitarbeiter der Gemeinde tragen sie dann einmal täglich aus und werfen sie in die Briefkästen.