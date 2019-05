23. Mai 2019, 21:59 Uhr Unterföhring Gemeinde fördert Schwimmkurse

Zur Unterstützung und Förderung bedürftiger Kinder erstattet die Gemeinde dem Schwimmverein Unterföhring die Kosten für Schwimmkurse beziehungsweise den Beitrag bis hin zum Erwerb eines bronzenen Jugend-Schwimmabzeichens. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Voraussetzung dafür ist, dass die Eltern einen Eigenbeitrag in Höhe von 20 Euro pro Kurs beziehungsweise Halbjahr selbst tragen und dass von den Kursteilnehmern bestehende andere Fördermöglichkeiten, zum Beispiel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, abgerufen werden. Der Schwimmverein hatte seinen entsprechenden Antrag damit begründet, dass gerade in einer Gemeinde mit zwei Seen, der Isar und dem Isarkanal Kinder und Jugendliche unbedingt schwimmen können müssten. Gerade Kinder von Eltern, die selber nicht schwimmen oder die sich regelmäßige Schwimmbadbesuche nicht leisten könnten, müssten gefördert werden, befand der Gemeinderat einstimmig.