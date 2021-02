Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Für Radfahrer ist die Verkehrssituation auf der Feringastraße in Unterföhring problematisch: Die zwölf Meter breite Fahrbahn ist in jeweils zwei Spuren pro Richtung unterteilt, rechts und links gibt es einen drei Meter breiten Gehweg mit Bushaltestelle und zahlreichen Ausfahrten von Parkplätzen der vielen Läden, Supermärkte und Fachgeschäfte. Obwohl auf der schnurgeraden Strecke zwischen Münchner Straße und Kreisel am Ende Tempo 30 gilt, kommt es nicht selten vor, dass Autofahrer zu viel Gas geben. Gerade unsichere Radler weichen deswegen auf den Bürgersteig aus, wo normalerweise reger Fußgängerverkehr herrscht. Das soll jetzt zumindest probeweise auch offiziell erlaubt werden.

Wie Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft) am Mittwochabend im Bauausschuss berichtete, wurde nach der Verkehrsschau im vergangenen Herbst angeregt, die Feringastraße mit einer beidseitigen Radspur auszustatten. Horst Schweikert vom beauftragten Münchner Ingenieurbüro Ressel erläuterte in der Sitzung die möglichen vier Varianten - und drei davon haben es in sich.

Würde Unterföhring etwa eine Spur nur für den Radverkehr entweder auf Höhe des Gehwegs oder in der Mitte der Straße ausweisen, dann müsste die Geschwindigkeitsbegrenzung fallen. Statt Tempo 30 dürften die Autos dann laut gesetzlicher Vorgaben wieder mit 50 Stundenkilometern fahren, so Schweikert. Gleiches gilt, wenn ein Schutzstreifen für Radler markiert wird oder beim Bau eines kombinierten Geh- und Radwegs auf beiden Seiten. Dieser käme zudem ziemlich teuer: Schweikert schätzt die Kosten auf mindestens 350 000 Euro. Für Variante eins müssten rund 40 000 Euro investiert werden, für Variante zwei gut 30 000 Euro.

Den Bauausschuss schreckten aber weniger die Ausgaben als vielmehr der Umstand, dass bei allen drei Möglichkeiten das Tempolimit fallen müsste. Dieses lässt sich nur halten, wenn der bestehende Gehweg mit dem Zusatzschild "Radfahrer frei" versehen wird, wie der Ingenieur dem Gremium erläuterte. Die Kosten von 5000 Euro seien überschaubar und Radler könnten dann sowohl den Bürgersteig als auch die Straße nutzen. Der Bauausschuss folgte der Empfehlung und stimmte für einen einjährigen Probebetrieb. Nachdem Unterföhring jüngst der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen beigetreten ist, erhofft man sich von den dortigen Experten Unterstützung nach der Bereisung im Frühjahr 2022.