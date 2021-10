Engin Sali eröffnet am Sonntag im Unterföhringer Bürgerhaus ein neues "Sallis Kitchen".

Yannik Schuster, Unterföhring

Vom Viktualienmarkt nach Unterföhring, das ist für Engin Sali und "Sallis Kitchen" der nächste Schritt. Sali eröffnet am Sonntag, 31. Oktober, sein Lokal im Unterföhringer Bürgerhaus. Die ursprünglich für Anfang September geplante Eröffnung, musste zwar etwas nach hinten verschoben werden, Engin Sali zeigt sich trotzdem glücklich mit dem Ergebnis. Das Lokal in Unterföhring hatte er nach eigener Aussage schon lange im Auge, bevor er sich auf die Ausschreibung der Gemeinde bewarb.

Der Werdegang des Gastwirts liest sich beeindruckend: Sali war Tellerwäscher, Kellner und Barkeeper, ehe er zum "Chocolatier aus Leidenschaft" wurde. Sein Weg führte ihn von der Pizzeria in Familienbesitz zur Sterneküche, wo er zunächst im Empfang tätig war und sich Stück für Stück zum Oberkellner hocharbeitete. Zuletzt betrieb der umtriebige Unternehmer einen Laden in der Münchner Innenstadt, wo er Pralinen, Motivtorten und Schokoladen verkaufte.

Eine "Crossover-Küche" mit Speisen aus aller Welt soll nun die Gaumen der Gäste im Bürgerhaus verwöhnen. "Wir sind kulinarisch sehr flexibel aufgestellt und legen Wert auf frische und regionale Produkte", sagt Sali. Man bereite die Speisen nicht auf Masse vor, sondern auf Klasse. Zum Start will der Wirt mit der Mittagskarte punkten, die zwei Menüs aus insgesamt neun verschiedenen Gerichten unterschiedlichster kulinarischer Herkunft enthält. Abends stehen Fleischgerichte wie Steaks oder Rindertatar und Pasta auf der Speisekarte. An Sonn- und Feiertagen steht die traditionelle bayerische Küche im Vordergrund. Ein Frühstücksangebot könnte in Zukunft folgen.

Die Gaststätte wurde in den vergangenen Monaten rundum modernisiert. Echte Mooswände etwa sorgen für geringe Luft- und Lärmverschmutzung. Ein Lounge-Bereich, eine kleine Barkarte und ein modernes Ambiente soll junge Leute zu Sallis Kitchen locken, während die klassische bayerische Küche wohl eher ältere Generationen ansprechen dürfte. Die Lounge könne ebenfalls für Feste von Unternehmen oder Vereinen genutzt werden, sagt Sali. Der Nachmittag wird geprägt sein von Süßspeisen. Die Pralinen, mit denen der Chocolatier 2017 den Schritt in die Selbständigkeit gewagt hat, werden auch im neuen Lokal eine Rolle spielen, etwa in Form einer Pralinentheke. "Man darf nie vergessen, wo man herkommt", sagt Sali.