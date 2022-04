Die Ukraine brennt - und deshalb sind mehr als 200 überwiegend Freiwillige Feuerwehren, aber auch Werks- und Be-triebsfeuerwehren einem Spendenaufruf des Landesfeuerwehrverbandes Bayern gefolgt, um ihre Kollegen im Kriegsgebiet mit Ausrüstung und Fahrzeugen zu unterstützen. Vom Übungsplatz der Feuerwehr Unterföhring aus, wo die Sammelstelle Süd eingerichtet war, und der Sammelstelle Nord in Lauf an der Pegnitz wurden zusammen 49 Tonnen Feuerwehrausrüstung, darunter Schutzausrüstung sowie Geräte für den Brandeinsatz und für technische Hilfeleistung, sowie neun Fahrzeuge zunächst nach Krakau gebracht.

Am Treffpunkt der beiden Konvois in Rohrdorf dankte der ukrainische Generalkonsul Dmytro Shevchenko den Einsatzkräften sowie Spendern, Unterstützern und Organisatoren vor der Abfahrt in einer bewegenden Rede für ihr Engagement. "Keiner ist der Held alleine. Aber zusammen können wir was bewegen", sagt der Konsul. 80 Einsatzkräfte begleiteten den Konvoi aus insgesamt 39 Fahrzeugen - 30 für den Transport, neun als Spende zum Verbleib in der Ukraine - als dieser am Montagmorgen um fünf Uhr startete. Aus dem Landkreis München waren unter Leitung von Kreisbrandmeister Michael Spitzweg die Feuerwehren aus Grasbrunn und Unterschleißheim beteiligt.

Detailansicht öffnen 80 Einsatzkräfte haben den Konvoi begleitet. (Foto: Landesfeuerwehrverband Bayern)

Kurz vor Krakau nahm der Konvoi drei weitere Einsatzfahrzeuge des Landesfeuerwehrverbandes Brandenburg sowie aus Rheinland-Pfalz auf. Nach einer 17-stündigen Fahrt erreichte der Konvoi seinen Zielort, die Feuerwehrschule in Krakau. Dort wurden die Spenden an die polnische Feuerwehr übergeben und umgeladen. Die neun gespendeten Fahrzeuge wurden nach Nisko und von dort zu ihren neuen Einsatzorten in der Ukraine gefahren.