Der Grundstein ist gelegt, jetzt kann das Projekt auf der Großbaustelle für das neue Feuerwehrhaus in Unterföhring weiter Gestalt annehmen: Bei einer Feierstunde hat die Gemeinde nun zusammen mit den Einsatzkräften die Zeitkapsel auf einem weitläufigen Areal zwischen Münchner Straße und Föhringer Allee im Boden versenkt und eingemauert. Unterföhrings Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft, PWU) erinnerte dabei laut einer Pressemitteilung aus dem Rathaus an die komplizierte und vor allem langwierige Suche nach einem neuen Standort für die Feuerwehr, die derzeit noch mitten im Wohngebiet an der St.-Florian-Straße 2 beheimatet ist, wo der Platz schon längst nicht mehr ausreicht und eine Erweiterung angesichts der herrschenden lokalen Gegebenheiten nicht problemlos möglich gewesen ist.

Nachdem sich der Gemeinderat 2018 auf einen Umzug an die Münchner Straße geeinigt hatte, folgte im Juli 2021 die Baugenehmigung. Weil aber ein Münchner Rohbauer ein Nachprüfungsverfahren bei der Regierung von Oberbayern angestrengt hatte, kam es dann allerdings zu einer gut neunmonatigen Bauverzögerung, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt - und das ausgerechnet in einer Zeit der auch kriegsbedingt drastisch steigenden Preise für Energie und Baumaterial. Nach zunächst 22,6 und später 23,9 Millionen Euro an Gesamtkosten sind inzwischen 27,2 Millionen vom Gemeinderat genehmigt. "Es ist so immens wichtig, dass ihr vernünftig untergebracht seid, dass jeder Euro in dieses großartige Projekt bestens angelegt ist, für euch und für unsere Sicherheit vor Ort", so der Bürgermeister. An der Münchner Straße entstehen ein modernes Gerätehaus und neun Wohnungen auf dem Dach für Einsatzkräfte.

Das neue Gerätehaus hätte ursprünglich zum 150-jährigen Bestehen der Unterföhringer Feuerwehr 2023 fertig sein sollen, wegen der Verzögerungen sei die Inbetriebnahme nun für Ende 2024 geplant. "Es war eine Herausforderung mit den Vorgaben - nachhaltig sollte das Gebäude sein, wirtschaftlich und funktional. Auch die städtebauliche Situation war nicht trivial", so Christian Lanzinger, Vorstand des Architekturbüros kplan. "Das ist ein besonderer Tag für die Feuerwehr Unterföhring", wird Kommandant Michael Spitzweg zitiert. Durch die neue Heimat würden die Arbeitsbedingungen der Einsatzkräfte "für die nächsten 50 Jahre oder auch länger deutlich verbessert".