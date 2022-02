Ein betrunkener Bewohner hat in der Nacht auf Mittwoch Feuer in einer Flüchtlingsunterkunft in Unterföhring gelegt. Nach Angaben der Polizei zündete der 25-Jährige gegen 22.30 Uhr Kleidungsstücke an und setzte damit ein Zimmer im ersten Stock der Unterkunft in der Bahnhofstraße in Brand. Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes verständigten über Notruf Polizei und Feuerwehr. Die Einsatzkräfte brachten die Bewohner in Sicherheit und löschten den Brand. Verletzt wurde laut Polizei nach bisherigen Ermittlungen niemand, allerdings entstand ein Schaden von mehreren zehntausend Euro. Der 25 Jahre alte Afghane, der es nach Angaben der Polizei bei einem Alkoholtest auf 2,5 Promille brachte, wurde festgenommen und sollte am Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Die übrigen Bewohner konnten im Verlauf des Tages wieder in ihre Zimmer zurückkehren.