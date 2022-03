Wie feiert man ein Fest bei einer so bedrückenden weltpolitischen Lage wie der derzeitigen? Die Verantwortlichen in der Gemeinde Unterföhring haben lange überlegt und dann entschieden, auch trotz des Kriegs in der Ukraine ihren neuen Feststadel mit einer Feier einzuweihen, in einem gesetzteren Rahmen allerdings als ursprünglich geplant. So hatten die Menschen, die an den Etzweg gekommen waren, am Sonntag Raum zum Austausch wie auch Gelegenheit, sich über Hilfsmöglichkeiten für Geflüchtete aus der und in der Ukraine zu informieren. Massive Kritik an der Eröffnung hatte zuvor FDP-Gemeinderat Veit Wiswesser geübt: Aufgrund des Kriegs in der Ukraine habe er "weder das Bedürfnis noch die Nerven, bierselig und mit Dschingderassabum bei egal welcher Festivität mitzumachen". Vielmehr solle der Feststadl als Notunterkunft für die Kriegsflüchtlinge hergerichtet werden.

Fast zwei Jahre lang hatte sich die offizielle Übergabe des Feststadels an die Bürgerschaft verzögert. Das schmucke einstöckige Holzhaus mit einer Nutzfläche von 900 Quadratmetern ist bereits seit Sommer 2020 fertig; seiner eigentlich vorgesehenen Nutzung als Veranstaltungsort für Vereine, Firmen oder Privatleute aber konnte es wegen der Corona-Pandemie noch nicht übereignet werden. Stattdessen hat der Gemeinderat dort seit Herbst 2020 seine Sitzungen abgehalten, mit Corona-konformen Abständen. Nun aber sollen endlich alle Unterföhringerinnen und Unterföhringer in das Gebäude kommen können, das seit jeher ein politisches Streitthema im Ort war.

Während Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) den Feststadel stets forderte und förderte, kritisieren insbesondere SPD-Politiker das Projekt, das am Ende stolze 4,9 Millionen Euro brutto gekostet hat. Für die Mitglieder des Burschenvereins dürfte dieser Aspekt zunächst einmal zweitrangig sein - sie werden sich vor allem darüber freuen, dass sie in den kommenden vier Wochen im Feststadel ihre Maibaumwache abhalten können; 2020 hatte diese wegen der Pandemie ausfallen müssen.