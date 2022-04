Der Landkreis München hat im Erholungsgebiet Feringasee in den vergangenen Wochen 50 heimische Bäume gepflanzt. Darunter sind verschiedene Ahornarten, Stieleichen, Flatterulmen und Kiefern, die die bisherigen Solitäre, Baumreihen und Baumgruppen am See ergänzen oder vervollständigen. Die jetzt noch kleinen Bäume sollen dem Landratsamt zufolge Erholungssuchenden später einmal Schatten spenden, als Lebensraum für Tiere dienen und möglichst viel Sauerstoff produzieren. Ebenfalls wurden mehr als 400 heimische Sträucher gepflanzt, um die Artenvielfalt zu erweitern und ein breites Spektrum für Insekten, Bienen und Vögel anzubieten.

Beim Feringasee handelt es sich laut der Mitteilung aus dem Landratsamt um einen anspruchsvollen Standort für Bäume. Direkt unter einer circa 25 Zentimeter dicken Schicht aus fruchtbarem Oberboden befänden sich Kiesschichten. Da die Wurzeln im Kies keinen Halt fänden und das Wasser schnell versickere, könnten die Bäume längere Trockenperioden nur schlecht überstehen. Entsprechend habe der Landkreis das Pflanzkonzept am Feringasee angepasst. Zum einen wurde der Kies an den jeweiligen Stellen vor dem Pflanzen durch wasserhaltendes Baumsubstrat ersetzt, damit den Bäumen die notwendige Wasserversorgung und viel Volumen für ein großes Wurzelwerk für die zukünftige Wasseraufnahme geboten wird. Zum anderen werden die Gehölze in den ersten beiden Jahren regelmäßig und in den Folgejahren bei Bedarf gewässert.

Darüber hinaus wurden die Bäume mit weißer Stammschutzfarbe gegen Sonneneinstrahlung geschützt und mit einem Pfahldreieck im Boden verankert. Im Zuge dieser Neupflanzungen habe man in dem ganzjährig beliebten Erholungsgebiet auch alte Wurzelstöcke eingeebnet und neue Wiese eingesät, teilt das Landratsamt mit, um noch mehr Platz für Erholungssuchende zu schaffen.