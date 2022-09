Michael Raab, Marathonläufer und Laufcoach, veranstaltet den inklusiven "Run for Hope" rund um den Feringasee in Unterföhring.

Michael Raab organisiert den inklusiven "Run for Hope" rund um den Feringasee. Startgelder und Spenden gehen an den Verein Special Olympics Bayern.

Von Irmengard Gnau, Unterföhring

2600 Kilometer laufen an einem Abend? Für einen Menschen allein ist das wohl unmöglich, wenn sich viele zusammentun, könnte es aber klappen mit dem Ziel, das Michael Raab als Veranstalter des "Run for Hope" anstrebt. Am Donnerstag, 15. September, sind Freiwillige aus Unterföhring, Ismaning und Garching wie auch aus der Umgebung aufgefordert, nach der Arbeit einige Runden für einen guten Zweck um den Feringasee zu drehen. Mitmachen kann jeder: Ob Marathonanwärterin oder Walker, ob jung oder alt, ob mit Beeinträchtigung oder ohne.

Der "Run for Hope" versteht sich als inklusiver Lauf ohne Wettbewerbscharakter, im Fokus steht das Gemeinschaftsgefühl. Startgelder und Spenden gehen an den Verein Special Olympics Bayern. Initiiert hat der Münchner Michael Raab, selbst Marathonläufer, Laufcoach und Sachbuch-Autor, den Lauf bereits vor fünf Jahren. "Die Stoppuhr lassen wir an diesem Abend bewusst zuhause", sagt Raab. Rivalität soll gar nicht erst aufkommen, schließlich ist Feierabend, wenn das Startsignal ertönt. Ihm ist wichtig, dass alle gemeinsam laufen, in ihrem Tempo und nach ihren Möglichkeiten: "Wir machen keine Trennung wie bei den Olympischen Spielen und den Paralympics." Auch Unterbrechungen sind möglich. Der Feringasee bietet sich aus Raabs Sicht besonders an, weil er gut erreichbar und der 2,6 Kilometer lange Rundkurs barrierefrei ist. Zudem hat Raab als Kind auf dem See Windsurfen gelernt und ist dem Ort verbunden.

Auch Garching, Ismaning und Unterföhring rufen ihre Bürgerinnen und Bürger zur Teilnahme auf, die drei Kommunen sind nächstes Jahr gemeinsam Gastgeber im Vorfeld der Special Olympics in Berlin. Mit dem Landkreis und vier weiteren Gemeinden haben sie sich um den Titel "Host Towns" beworben und wurden ausgewählt, eine Delegation ausländischer Sportlerinnen und Sportler zu beherbergen.

Mit Host Town verbunden ist die Aufgabe, in der eigenen Gemeinde das Angebot inklusiver Sport-, Freizeit- und Beteiligungsmöglichkeiten auszubauen. In Vorbereitung darauf haben die Kommunen etwa schon den inklusiven Sporttag "Garching bewegt" veranstaltet. Beim "Run for Hope" haben nun wieder Menschen mit und ohne Beeinträchtigung die Möglichkeit, sich gemeinsam einzubringen.

Der Lauf beginnt am Donnerstagabend um 18 Uhr, Treffpunkt ist die Wirtschaft "Feringas Restaurant" auf der südöstlichen Seeseite. Jeder läuft, wie lang und weit er mag. Anmelden kann man sich unter www.laufcoaches.com/run-for-hope. Das Startgeld beträgt 15 Euro für Erwachsene, 7,50 Euro für Jugendliche und fünf Euro für Kinder und ist vor Ort zu zahlen. Unterföhringer, Garchinger und Ismaninger sind eingeladen, als Teil der Mannschaft "Host Town 2023 G-I-U" mitzulaufen.