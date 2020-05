Der richtige Umgang mit Word will gelernt sein. Wie gestalte ich die Überschrift? Wie beschrifte ich Bilder oder erstelle ein Inhaltsverzeichnis? Welche Schriftart wähle ich und welche Farbe passt zum Text? Die VHS Nord bietet einen Ferienkurs für Schüler im Alter von 12 bis 16 Jahren an. Mit dem dort erlernten Wissen sollen sie solche Dinge wie Facharbeiten, Lebensläufe oder Berichte leichter erstellen können. Auch wie Excel funktioniert, wird in dem Kurs vermittelt. Kursort ist das VHS-Zentrum Unterföhring, Am Bahnhof 13. Der Kurs umfasst vier Termine und dauert von Dienstag, 2. Juni, bis Freitag, 5. Juni, er dauert jeweils von 10 bis 12.30 Uhr. Die Kursgebühr beträgt 90 Euro. Anmeldung im Internet über vhs-nord.de.