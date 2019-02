18. Februar 2019, 21:42 Uhr Unterföhring Faschingskonzert

Das Faschingskonzert der Musikschule Unterföhring findet am Donnerstag, 21. Februar, von 18 Uhr an im großen Saal des Bürgerhauses an der Münchner Straße 65 statt. Die Zuhörer erwartet laut Ankündigung ein vielfältiges Programm, das die Schüler der Musikschule präsentieren. Auch die Gruppen der musikalischen Früherziehung treten auf.