Der Unterföhringer Verein Familienhaus braucht eine oder einen neuen ersten Vorsitzenden. Nach drei Jahren hat Tanja Gernet, die zudem ehrenamtliche Geschäftsführerin war, ihren Posten aufgegeben. Und zwar mit sofortiger Wirkung und vor Ablauf der Amtsperiode, wie es in einer Pressemitteilung des Vereins nach der jüngsten Mitgliederversammlung heißt. Sie wolle "den Staffelstab an eine neue Generation" übergeben, wird Gernet zitiert. Sie bedanke sich für drei spannende Jahre. Ihr sei es nicht weiter möglich, "noch länger die erforderliche Zeit von durchschnittlich 20 Stunden pro Woche ehrenamtlich in dieses Projekt zu investieren. Beruf, Familie und ein so zeitintensives Ehrenamt, das bekomme ich nicht mehr unter einen Hut", so Gernet. Eine Rolle bei ihrer Entscheidung hat nach ihren Angaben die Absage der Gemeinde Unterföhring an ein Familienzentrum gespielt. Ein Weiter-so komme für sie nicht in Frage. Gernet hatte 2017 mit anderen den Trägerverein für ein Familienzentrum initiiert und 2019 mitgegründet. Der Trägerverein bleibt rechtlich nach außen weiterhin vertreten durch den zweiten Vorsitzenden Benny Röck und die dritte Vorsitzende Kathrin Abel. Deren Amtsperioden enden im kommenden Jahr. Die Position für den ersten Vorsitz beim Familienhaus Unterföhring bleibt laut Verein bis dahin vakant.