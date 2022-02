Das Familienhaus Unterföhring bietet am kommenden Montag, 14. Februar, in Kooperation mit der orthopädischen Praxis Unterföhring und Kinderarzt Bernd Simon einen Kinder-Impftag für Fünf- bis Elfjährige an. Zwischen 15 und 17 Uhr werden in der orthopädischen Praxis an der Föhringer Allee 27 Erst- und Zweitimpfungen gesetzt. Termine könne bei der Praxis telefonisch (089/95 00 17 70) gebucht werden. Mit dem niederschwelligen Angebot solle in der Gemeinde eine Lücke beim Impfangebot geschlossen werden, sagt Tanja Gernet, Vorsitzende des Familienhauses. Zudem bietet das Familienhaus am Freitag, 11. Februar, einen digitalen Infoabend zum Thema Kinderimpfung an, von 19 Uhr an beantwortet Kinderarzt Bernd Simon alle Fragen. Anmeldungen für die Veranstaltungen sind per E-Mail unter info@familienhaus-unterföhring.de möglich.