Die Gemeinde will fahrradfreundliche Kommune werden. Der Lückenschluss zwischen Schulcampus und Johanneskirchen ist ein Schritt dahin.

Von Irmengard Gnau, Unterföhring

Die Gemeinde Unterföhring schickt sich an, eine fahrradfreundliche Kommune zu werden. Seit Montag können Radlerinnen und Radler auf einer Route fast durchgehend fernab des Autoverkehrs den Ort von Süden nach Norden durchfahren. Umgekehrt bietet die Strecke eine Anbindung an den Norden Münchens. Das bislang fehlende Verbindungsstück, ein Rad- und Fußweg zwischen der neu geschaffenen Brücke über die Mitterfeldallee und dem Bahnweg im Süden der Ortschaft, ist nun fertig gestellt.

Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) eröffnete die neue Radwegverbindung offiziell gemeinsam mit Unterföhrings Bauhof-Leiter Hans-Jürgen Wohlfeil und Thomas Scholz, dem Leiter des Technischen Tiefbauamts. Der gut 330 Meter lange Wegabschnitt aus befestigtem Kies ist mit vier Metern Breite großzügig bemessen und soll es Fußgängern wie auch Radlern ermöglichen, bequem und sicher etwa vom S-Bahnhof Unterföhring bis nach Johanneskirchen hinter der Stadtgrenze Münchens zu gelangen. Der Weg bietet sich auch als Schulweg für Jungen und Mädchen an, die das Gymnasium Unterföhring besuchen, da er den Schulcampus anbindet.

Die Brücke sollte Campus und Sportpark verbinden

Die Brücke über die Mitterfeldallee hatte die Gemeinde Unterföhring 2020 bauen lassen - ursprünglich mit dem Anliegen, den Schulcampus direkt mit dem geplanten Sportpark auf der anderen Seite der Mitterfeldallee zu verbinden. Das Prestigeprojekt mit Schätzkosten von mehr als 100 Millionen Euro stellte die traditionell finanzkräftige Mediengemeinde jedoch Ende 2021 zähneknirschend ein, aus Sorge, die auf sie zukommenden Kosten für Bau und Unterhalt des Sportparks könnten aus dem Ruder laufen und den Haushalt der Kommune überfordern. Die Radwegverbindung entlang des geplanten Baufelds ist nun eine Lösung, die Lob findet.

Eine Abordnung der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen in Bayern (AGFK) bereiste kürzlich Unterföhring und stellte der Gemeinde in Aussicht, den Aufnahmeprozess in die AG einzuleiten. Dafür muss Unterföhring freilich noch weitere Voraussetzungen erfüllen, insbesondere ein mit dem Landkreis abgestimmtes Radverkehrskonzept erstellen.