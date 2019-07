7. Juli 2019, 21:22 Uhr Unterföhring Eroberer und Migranten

Die Volkshochschule Unterföhring bietet in den nächsten Tagen mehrer informative Vorträge an. So spricht Vitus Huber von der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) am Dienstag, 9. Juli, 19.30 Uhr, über die Konquistadoren und die Eroberung Amerikas. Der Eintritt kostet 7 Euro, mit Vortragskarte ist er kostenlos. Tags darauf, Mittwoch, 10. Juli, 19 Uhr, erfahren Interessierte bei freiem Eintritt, wie sie kostenlos und legal Musik aus dem Internet herunterladen können. Um 19.30 Uhr am selben Tag findet eine Veranstaltung über die Reise nigerianischer Migrantinnen nach Europa mit Kristin Kastner von der LMU statt. Der Eintritt ist mit Vortragskarte frei, ohne kostet er 7 Euro. Alle Vorträge finden im neuen VHS-Zentrum am Bahnhof statt.