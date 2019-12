Einen Informationsabend zur Elektromobilität veranstalten die Grünen in Unterföhring am Donnerstag, 5. Dezember, im Restaurant Politia, Beginn ist um 19.30 Uhr. Anlass ist die Linie 232, die erste Elektrobuslinie im Landkreis, die zum Fahrplanwechsel am 15. Dezember ihren Betrieb aufnehmen soll. Zuvor lief schon die Testphase. Die Unterföhringer sind damit Vorreiter, andere Strecken in Taufkirchen, Oberhaching, Garching und Neuried sollen noch folgen. Bei den Grünen diskutieren deren Landratskandidat Christoph Nadler, der Landtagsabgeordnete und verkehrspolitische Sprecher Markus Büchler, der Geschäftsführer des Busbetriebs Josef Ettenhuber und der Grünen-Bürgermeisterkandidat Johannes Mecke.