Auf dem Vorplatz des Unterföhringer Bürgerhauses wird es in diesem Jahr in den Weihnachtsferien keine Eislauffläche geben. Das hat der Jugend- und Kulturausschuss der Gemeinde beschlossen. Damit will die Kommune der durch den russischen Krieg gegen die Ukraine verursachten Energiekrise Rechnung tragen. Seit 1. September ist die "Verordnung zur Sicherung der Energieversorgung über kurzfristig wirksame Maßnahmen" in Kraft, die Kommunen in die Pflicht nimmt, ihren Energieverbrauch wo möglich zu reduzieren. Die Gemeinde storniert daher die Aufstellung der geplanten Eislauffläche beim Vermieter und spart nach Angaben des Rathauses Strom und Geld: Mehr als 42 000 Euro hätte die Eisbahn gekostet zuzüglich der Stromkosten, die sich in den vergangenen Jahren auf durchschnittlich 3000 Euro belaufen haben, heuer aber vermutlich höher ausgefallen wären. 15 000 Euro hat die Kommune allerdings bereits angezahlt.