Ohne ehrenamtliches Engagement und Menschen, die sich für andere einsetzen, würde das gesellschaftliche Leben in einer Kommune kaum funktionieren. Die Gemeinde Unterföhring will ihre Bürgerinnen und Bürger nun ermutigen, sich selbst einzubringen und mitzuhelfen. Am Samstag, 4. März, können sich Interessierte ab 14 Jahren daher im Foyer des Bürgerhauses an der Münchner Straße 65 über mögliche ehrenamtliche Tätigkeiten informieren. Von 10 bis 13 Uhr kann man unverbindlich und in ungezwungener Atmosphäre Einblicke in verschiedene Bereiche des Ehrenamts erhalten und erste Kontakte knüpfen.

Für Gespräche stehen Vertreter der Awo, des Vereins Familien-Haus, des Fördervereins Soziale Dienste, des Helferkreises, der Kolpingsfamilie, der Nachbarschaftshilfe und des Sozialverbandes VdK zur Verfügung. Auch die Teams des Beratungszentrums der Gemeinde, der Schulweghelfer, des Offenen Bücherschranks und von der Host-Town-Delegation, die zu den Special Olympics im Sommer die neuseeländische Abordnung empfängt, beantworten Fragen zu ihren Tätigkeiten.