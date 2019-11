Detailansicht öffnen (Foto: Künstler Agentur)

Womöglich ist unser ganzes Leben eine einzige Therapie, eine Suche nach Sinn, die sich fortwährend in unseren Gedanken und Handlungen offenbart. Wer sind wir? Woran glauben wir? Diese Fragen hat sich der Choreograf und Tänzer Johannes Härtl für sein neues Tanztheaterstück "Silent Water" gestellt und an die Tänzer seiner Kompanie weitergetragen. In zahlreichen Interviews traten Gefühle, Glaubenssätze und bewegte Improvisationen zutage, die Härtl in eine universelle Sprache des Tanzes übersetzt hat. Entstanden sind dialogische Elemente aus gefilmten Tanzszenen und Live-Performances, die von der Musik des Berliner Komponisten Jan Paul Werge begleitet werden. Auf diese Weise zeichnet Härtl ein gleichermaßen intimes wie poetisches Bild des menschlichen Daseins zwischen Sinn und Unsinn, Hoffnung und Enttäuschung, Visionärem und Realem. Nun sind diese choreografierten Reflexionen, die wie verschlungene Pfade auf dem Weg zur wahren Bestimmung anmuten, in Unterföhring zu sehen. An diesem Samstag, 30. November, wird "Silent Water" im Bürgerhaus an der Münchner Straße 65 uraufgeführt. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es Donnerstag und Freitag von 13 bis 19 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 14 Uhr im Bürgerhaus, ☎ 95 08 15 06, oder online unter www.unterfoehring.de.