Eine Demonstration beim Heizkraftwerk an der Ringstraße organisiert das Aktionsbündnis "Raus aus der Steinkohle in Unterföhring" für Freitag, 29. Januar. Von 9 Uhr an wollen die Unterföhringer zusammen mit Mitstreitern aus München gegen den möglichen Bau eines Gas-und-Dampfturbinen-Kraftwerk protestieren. Anlass ist, dass die Stadtwerke München (SWM) am 15. Dezember bei der Regierung von Oberbayern das Genehmigungsverfahren beantragt haben, wie es in einer Mitteilung des Bündnisses heißt. Der Unterföhringer Gemeinderat hat die Pläne der SWM strikt abgelehnt.