Die Kinderimpfungen laufen im Landkreis München nur langsam an. Für Eltern, die sich vor einer Anmeldung zu einem Impftermin umfassend zum Thema informieren wollen, bietet der Unterföhringer Verein Kinderhaus einen digitalen Informationsabend mit dem ehemaligen Unterföhringer Kinderarzt Bernd Simon an. Dieser findet am Dreikönigstag statt und beginnt um 20 Uhr. Eine Woche später, am Donnerstag, 13. Januar, spricht die Gynäkologin Kathrin Abel vom Vorstand des Familienhaus-Vereins zum Thema Schwangerschaft und Corona. Die Zugangsdaten für beide Veranstaltungen erhalten Interessierte nach einer Anmeldung per E-Mail an info@familienhaus-unterfoehring.de.