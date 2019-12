Noch einmal 5000 Euro mehr als im vergangenen Jahr sind heuer beim Unterföhringer Christkindlmarkt eingenommen worden: In der Abschlussbesprechung von Vereinen und Organisationen wurde ein Reinerlös von 43 000 Euro errechnet - der wie immer für wohltätige Zwecke zur Verfügung gestellt wird. Traditionell wird der Markt von 24 Vereinen und Organisationen betrieben. Marktleiter Stefan Ganser lobte alle Mitwirkenden. Er führte den Erfolg auf das Engagement der Standbetreiber zurück, die eine Vielzahl von Basteleien, Speisen und Getränken in ihren geschmückten Buden anboten. Viele Besucher bevölkerten den Markt, am Ende war alles verkauft, auch die Waren aus den Partnergemeinden Kamsdorf in Thüringen und Tarcento im Friaul. Der Erlös kommt vorrangig Unterföhringer Hilfsorganisationen zugute, aber auch soziale Einrichtungen von außerhalb profitieren.

So einigten sich die Teilnehmer darauf, der Nachbarschaftshilfe und Arbeiterwohlfahrt jeweils 3000 Euro zu geben, der Flüchtlingsinitiative Baum der Hoffnung 5000 Euro, dem Förderverein Kinder und Jugend 2500 Euro, dem Förderverein Soziale Dienste 1000 Euro, der Jona-Viskorf-Stiftung (palliative Pflege krebskranker Kinder) 2000 Euro, dem Förderverein krebskranke Kinder in Tübingen 2500 Euro, dem Verein für Kehlkopfoperierte 2000 Euro, dem Christophorus-Hospiz und der Haunerschen Kinderklinik je 2500 Euro. Die Navis-Katastrophenhilfe und die Namaste-Nepalhilfe erhalten jeweils 1500 Euro, der gleiche Betrag geht an die MS-Gruppe Unterföhring und das Projekt Omnibus der Haunerschen Kinderklinik; das Ambulante Kinderhospiz bekommt 1000 Euro, die Obdachlosenheime "Carla 51" für Frauen und "St. Bonifaz" für Männer jeweils 1500 Euro. Dieser Betrag geht auch an Ärzte der Welt; der örtliche Helferkreis wird mit 500 Euro unterstützt. Eine Spende in Höhe von 5000 Euro überweisen die Unterföhringer an die im Juni 2017 im S-Bahnhof angeschossene und schwer verletzte Polizistin.

Der Gesamterlös der 36 seit 1983 veranstalteten Märkte liegt bei 600 700 Euro. Die Spenden sind bei der Weihnachtsfeier der Senioren übergeben worden.