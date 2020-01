Seit Anfang des Jahres ist die Runde der Amtsleiter im Rathaus der Gemeinde Unterföhring wieder vollständig. Der neue Kämmerer Robert Beckerbauer und der neue Hauptamtsleiter Martin Müller haben ihren Dienst aufgenommen. Für Beckerbauer geht die Stelle in Unterföhring mit einer "Rückkehr nach Hause" einher: Bevor er 16 Jahre lang als Kämmerer der Stadt Simbach am Inn wirkte, arbeitete der gebürtige Münchner im Landratsamt. Nun freue er sich, seine durchaus reizvolle Aufgabe anzugehen und als Kämmerer in einer der finanzstärksten Gemeinden Bayerns zu arbeiten, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Der neue Hauptamtschef Müller ist ein Unterföhringer Eigengewächs. Seit zwölf Jahren arbeitet er im Rathaus der Mediengemeinde, stets im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie im Standesamt. Zuletzt war er hier Sachgebietsleiter.

Müller tritt im Hauptamt die Nachfolge von Lothar Kipp an, der im vergangenen Herbst aus persönlichen Gründen dem Rathaus des Rücken kehrte. Der Posten des Kämmerers ist nach dem überraschenden Weggang von Andreas Kleebauer sogar sechs Monate lang unbesetzt gewesen. Kleebauer hatte es nicht einmal drei Jahre als Chef der Finanzabteilung in Unterföhring ausgehalten.