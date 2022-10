Share Now zurück in Unterföhring

Der Car-Sharing-Anbieter Share Now kehrt in das Gewerbegebiet Unterföhring zurück. Das teilt die Gemeinde mit. Das Unternehmen hatte sich aus dem Bereich östlich der S-Bahn seit dem 1. Juli zurückgezogen. Grund war eine Halteverbotszone, in der das Parken nur auf gekennzeichneten Flächen für drei Stunden mit Parkscheibe erlaubt ist. Das Rathaus verweist darauf, dass Share Now zuvor ohne Absprache mit der Gemeinde seinen Geschäftsbereich auf das Gewerbegebiet ausgedehnt hatte. Nach einem einstimmigen Beschluss des Gemeinderats im September, das Carsharing explizit wieder aus der Parkzeitbegrenzung herauszunehmen, dürfen Sharing-Autos nun auf den gekennzeichneten Flächen in der Halteverbotszone zeitlich unbegrenzt parken.