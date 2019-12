Bürgermeisterkandidat führt FDP-Liste an

Bürgermeisterkandidat Raphael Gutmann führt auch die Gemeinderatsliste der FDP in Unterföhring an. Hinter dem 30 Jahre alten Wirtschaftsmathematiker platzierten die Freien Demokraten die 55 Jahre alte Abteilungsleiterin Ellen Gathmann und den 24 Jahre alten Physikstudenten Justin Skorupa, der auch Ortsvorsitzender ist. Laut Skorupa sind mehr als die Hälfte der Kandidaten jünger als 35 Jahre. Die FDP ist bislang nicht im Unterföhringer Gemeinderat vertreten. Bei der Aufstellungsversammlung sprachen sich die Mitglieder für die dauerhafte Beibehaltung einer Metzgerei in Unterföhring aus. Für diese sollen neue Räumlichkeiten im Bereich der neuen Ortsmitte gefunden werden.

Die Kandidaten der FDP in Unterföhring: 1. Raphael Gutmann, 2. Ellen Gathmann, 3. Justin Skorupa, 4. Eva Baumgartner, 5. Veit Wiswesser, 6. Vera-Lynn Gutmann, 7. Fabian König, 8. Stefan Schwaiger