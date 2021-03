Die Gemeindebibliothek Unterföhring hat von sofort an wieder zu den regulären Zeiten geöffnet. Der Besuch ist vorerst auf die Auswahl und Entleihung von Medien beschränkt. Ein längerer Aufenthalt in den Räumen ist noch nicht gestattet. Vorgeschrieben ist außerdem das Tragen einer Maske; also allgemeine Maskenpflicht von sechs Jahren an, FFP2-Maskenpflicht von 15 Jahren an. Abstands- und Hygieneregeln sind zu beachten. Es wird weiterhin ein kontaktloser Abholservice angeboten: Medien können vorab per E-Mail oder Telefon bestellt und dann in der Station neben der Bibliothek abgeholt werden. Die Öffnungszeiten sind: Dienstag, Donnerstag und Freitag jeweils von 13 bis 19 Uhr sowie Mittwoch und Samstag von 10 bis 14 Uhr.