8. Februar 2019, 21:44 Uhr Unterföhring Bauer kippt mit Traktor um

Umgekippt ist ein Traktor am Freitagvormittag auf der Kreisstraße M 3 zwischen Unterföhring und Aschheim. Nach Polizeiangaben war ein Landwirt mit seinem Gespann unterwegs, als der Bulldog an der Ecke Oberer Aschheimer Weg auf abschüssiger Straße ins Schlingern geriet. Der Traktor fiel auf die linke Seite, der Anhänger blieb stehen. Der 58-jährige Bauer aus Kranzberg im Landkreis Freising konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien. Wie die Ismaninger Polizei mitteilte, war an dem Unfall kein weiterer Wagen beteiligt. Die Kreisstraße M 3 musste wegen der Bergungsarbeiten jedoch für zwei Stunden immer einmal wieder kurzzeitig gesperrt werden, um den Traktor wieder auf die Räder zu stellen. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere tausend Euro geschätzt. Im Einsatz waren Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Unterföhring und der Münchner Berufsfeuerwehrwache 8, um die ausgelaufenen Betriebsmittel zu beseitigen.