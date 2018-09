17. September 2018, 22:06 Uhr Unterföhring Baubeginn an der Medienallee

Pro Sieben Sat 1 errichtet einen neuen Campus für 1700 Mitarbeiter

Von Sabine Wejsada, Unterföhring

Nein, die roten Spaten und die roten Gummistiefel haben dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (CSU) nicht so wirklich gefallen. Aber was tut man nicht alles, wenn es um "einen weiteren Meilenstein am den Medienstandort Bayern" geht, wie Söder am Montagmorgen in Unterföhring sagte. Da packt man halt an. Mit dem symbolischen ersten Spatenstich hat die Pro Sieben Sat 1 Media SE, deren Firmenfarbe nun einmal Rot ist, den Startschuss für die Bauarbeiten zum "New Campus" an der Medienallee unweit des S-Bahnhofs gegeben. Auf rund 26 000 Quadratmetern entstehen unter anderem vier Studios mit neuester Produktions- und Sendetechnik, die Ultra-HD-fähig sein werden. Zudem bietet der neue Campus flexibel gestaltbare Büro- und Konferenzräume sowie einen öffentlich zugänglichen Eingangsbereich.

Laut Max Conze, Vorstandsvorsitzender der Pro Sieben Sat 1 Media SE, arbeiten in Unterföhring 3500 Beschäftigte, die bislang auf 16 Standorte verteilt sind. Der Neubau bietet Raum für 1700 Arbeitsplätze und soll dem Personal ein einfacheres Zusammenarbeiten und den direkten und kreativen Austausch über Abteilungs- und Hierarchiegrenzen hinweg ermöglichen. Mit dem Spatenstich startet die erste von zwei Bauphasen. Die Fertigstellung des neuen Campus-Areals ist für Mitte 2023 geplant, wie es aus dem Unternehmen heißt. Geplant ist ein großer Innenhof mit Landschaftsplateau, der als zentraler Treffpunkt für die Mitarbeiter dienen soll, eine Cafeteria mit großer Außenterrasse, zehn Garten-/Dachterrassen und eine Verbindungsbrücke zwischen den verschiedenen Gebäudeteilen - den "7-Walk".

"Mit dem Neubau setzen wir nun auch äußerlich ein klares Zeichen für die Weiterentwicklung der Pro Sieben Sat 1 Group", sagte Conze. Unterstützung beim ersten Aushub erhielten Conze, sein Stellvertreter Conrad Albert und Chief Financial Officer Jan Kemper durch Ministerpräsident Söder sowie Landrat Christoph Göbel (CSU) und den Unterföhringer Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU). Albert betonte, Pro Sieben Sat 1 sehe sich in erster Linie als Unterföhringer Unternehmen: "Wir fühlen uns absolut willkommen und heimisch hier", sagte der stellvertretende Vorstandsvorsitzende. Von Söder erwartet sich das Unternehmen Unterstützung. "Wir brauchen eine aktive Medienpolitik für Bayern und aus Bayern." Der Unterföhringer Bürgermeister dankte für das Bekenntnis des Unternehmens zum Standort in der Gemeinde, wo seinen Worten zufolge 6000 Beschäftigte in den zahlreichen Medienfirmen arbeiten.

Ministerpräsident Söder plädierte für "einen Reset der Mediengesetze" und sagte zu, sich für die Unternehmen einzusetzen: "Seit Jahrzehnten bekennt sich Bayern dazu." Und auch sein Vor-Vorgänger Edmund Stoiber zeigte am Montag seine Verbundenheit zu Pro Sieben Sat 1. Mit etwas Verspätung erreichte er die Campus-Baustelle.