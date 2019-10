Seit 20 Jahren organisiert die Kolpingsfamilie ihren Secondhandbasar. An diesem Samstag, 19. Oktober, öffnet der Markt für Herbst- und Wintergarderobe von 9 bis 12 Uhr im katholischen Pfarrzentrum am St.-Valentin-Weg 1 wieder seine Pforten. Verkauft werden Skibekleidung, Umstandsmode, Trachten, Schuhe und Handtaschen. An die 4000 Artikel werden angeboten. Zum Verschnaufen lädt das Kolpingscafé ein. Seit 2005 leiten Conny Kieß und Martina Schweiger den Basar, an dessen Organisation mehr als 60 Ehrenamtliche beteiligt sind.