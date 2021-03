Wer aus westlicher Richtung vom Föhringer Ring nach Unterföhring fährt, dem bietet sich seit einiger Zeit direkt gegenüber der Ampel ein gewöhnungsbedürftiger Anblick. Wo bislang die früheren Oktavian-Gebäude standen, haben Bagger und Abrissbirne ganze Arbeit geleistet. Der mittlere Turm ist mittlerweile "komplett skelettiert und ausgehöhlt", wie Lothar Kapfenberger, Bauamtsleiter im Rathaus, sagt, am daneben zur Feringastraße hin gelegenen Bauwerk haben die schweren Maschinen auch schon geknabbert und das dritte folgt in Bälde.

Dort, wo seit Beginn der Neunzigerjahre ein dreiteiliges Büro-und Verwaltungsgebäude stand, ist jetzt eine große Baustelle. Während der Tower im nördlichen Bereich weiterhin Räumlichkeiten für Firmen bieten soll, werden die beiden anderen Türme in ein Boardinghaus umgebaut, weil die Büros in den vergangenen Jahren kaum noch nachgefragt wurden. Entstehen werden bei der Umgestaltung laut Kapfenberger rund 580 Zimmer und Appartements mit 850 Betten. Die Fertigstellung sei für Mitte 2022 geplant, so der Bauamtsleiter. Die Häuser bekommen eine Fassade aus Naturstein und erstrecken sich mit dem Erdgeschoss auf jeweils vier Etagen plus einem sogenannten Staffelgeschoss. Dabei handelt es sich nach Angaben Kapfenbergers um eine deutlich kleinere und von allen Seiten zurückversetzte Etage.

In Unterföhring hatten die Pläne für das große Boardinghaus am einstigen Bürostandort bei den ortsansässigen Hoteliers Verunsicherung hervorgerufen. Da in dem Gewerbegebiet an der Feringastraße eine Nutzung als Beherbergungsbetrieb nicht zu verhindern ist, hatte sich der Gemeinderat darauf geeinigt, über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan auf Gestaltung und Größe Einfluss zu nehmen.