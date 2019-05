26. Mai 2019, 23:02 Uhr Unterföhring Autofahrer übersieht Pedelec

Ein Pedelec-Fahrer ist am Samstag in Unterföhring mit einem Auto zusammengestoßen, er wurde dabei schwer verletzt. Laut Polizei fuhr ein 80-jähriger Münchner gegen 8.45 Uhr mit seinem Pkw auf der Beta-Straße in nördliche Richtung und wollte die Kreuzung zur Medienallee geradeaus passieren. Hierbei übersah er den von rechts aus der Medienallee kommenden 46-Jährigen auf dem Elektro-Fahrrad. Dieser kollidierte frontal mit dem Auto und stürzte. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus, der Autofahrer wurde leicht verletzt.