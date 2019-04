4. April 2019, 22:09 Uhr Unterföhring Auto kracht in Gegenverkehr

Beim Frontalzusammenstoß mit einem Kleintransporter ist am Mittwoch in Unterföhring ein 74 Jahre alter Autofahrer schwer verletzt worden. Der Münchner war nach Polizeiangaben kurz vor 13 Uhr auf dem Föhringer Ring Richtung Isar unterwegs und geriet dort aus ungeklärter Ursache auf die linke Straßenseite. Dort kollidierte sein Wagen mit dem entgegenkommenden Kleintransporter. Der Unfallverursacher musste mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht werden. Der 37 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters und sein 29 Jahre alter Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Der Föhringer Ring musste zeitweise komplett gesperrt werden , was zu erheblichen Verkehrsbehinderungen führte. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf etwa 25 000 Euro.