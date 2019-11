In die Jahre gekommen: Das Unterföhringer Fezi soll in 18 Monaten Bauzeit saniert werden.

Seit 30 Jahren ist das Fezi, das Freizeitheim in Unterföhring, eine Institution und dient als beliebter Treffpunkt. Während die Besucher der ersten Stunde mittlerweile längst erwachsen sind und selbst Kinder haben, die ins Fezi gehen, braucht das Gebäude eine Generalüberholung. Der Bauausschuss hat dem Gemeinderat nun einstimmig empfohlen, das Haus umfassend sanieren zu lassen. Die Kosten dafür werden auf 4,7 Millionen Euro geschätzt. Darin enthalten ist auch die Erweiterung des Café-Anbaus, das von Jugendlichen betrieben wird.

Das Gebäude wurde 1988 als Solitärbau neben dem Sportzentrum errichtet und bildet ein Ensemble. Vergleichbar mit einem Zirkuszelt steht das Stahlbau-Tragwerk nur auf den vier Außensäulen. Innen sind die Räume über vier Ebenen verteilt: Diese Split-Level-Architektur ermöglicht eine große Flexibilität für die verschiedenen Veranstaltungen die im Fezi stattfinden können: Disco-Betrieb, Theatervorstellungen, Konzerte, offener Betrieb oder private Geburtstagspartys, das alles ist möglich.

"Das Fezi wird sehr gut angenommen", sagte Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (Parteifreie Wählerschaft, PWU) in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses. Metti Schramm, Leiter der vom Kreisjugendring betriebenen Einrichtung, bestätigte das: Man fühle sich sehr wohl dort, das Haus habe sehr viel zu bieten. Auch die Architekten vom Büro SSP in Waldkirchen, von dem schon die Pläne zur umfänglichen Sanierung des Sportzentrums an der Jahnstraße stammten, lobten die besondere Bauweise: "Das Haus hat schon 30 Jahre Geschichte, da ist es doch sinnvoll, mit diesem Gebäude die nächsten 30 Jahre weiterzumachen", finden sie. Zumal die Substanz gut sei.

Die Sanierung dürfte etwa 18 Monate dauern, hieß es in der Sitzung. In dieser Zeit könnte das Fezi mit abgespecktem Programm auf der nahen Kinder- und Jugendfarm unterkommen. Begonnen werden müssen die Arbeiten spätestens Anfang November 2020. Bis dahin wird der Betrieb im Fezi vom Landratsamt geduldet, wie Kemmelmeyer im Bauausschuss berichtete. Der Brandschutz muss ertüchtigt werden und barrierefrei soll das Fezi durch den Einbau eines Aufzugs ebenfalls werden, und die Sanitär- und Heizungsanlagen müssen erneuert werden.

In Absprache mit dem Unterföhringer Jugendbeirat und den Fezi-Nutzern wurde dieser Maßnahmenkatalog aufgelegt. "Die Sanierung wird massiv", kündigte der Bürgermeister an. Eine Aussage, die bei den CSU-Gemeinderäten Betina Mäusel und Manfred Axenbeck die Frage aufwarf, ob man dann nicht lieber gleich neu bauen solle. 4,7 Millionen Euro für eine Generalüberholung auszugeben, sei doch eine Menge Geld. Die Ausgaben für einen Neubau werden auf knapp 6,3 Millionen Euro geschätzt. Diese Idee ist vom Tisch.

Erfreut sind Fezi-Leiter Schramm und sein Kollege Markus Gabler über die Erweiterung des Cafés. "Es läuft seit zehn Jahren und wird gut besucht. 17 bis 18 Jugendliche kümmern sich um den Betrieb." Nun soll es einen Anbau mit Pultdach geben, zudem eine Kletterwand, eine neue Küchenzeile, eine Theke in der Disco, eine moderne Medienausstattung und neue Möbel. "Die Anforderungen vom KJR sind sinnvoll und überhaupt nicht übertrieben", sagte Philipp Schwarz (SPD), er sieht in den Maßnahmen eine "deutliche Optimierung".