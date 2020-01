Ihre Ziele für die im Mai beginnende neue Amtszeit bis 2026 wird die Parteifreie Wählerschaft Unterföhring (PWU) am Donnerstag, 9. Januar, in der Gaststätte "Zum Hackerbräu, Bahnhofstraße 15, präsentieren. Von 19 Uhr an stellt die Gruppierung ihr Arbeitsprogramm der Öffentlichkeit vor. Bürgermeisterkandidat Andreas Kemmelmeyer und die 24 Gemeinderatskandidatinnen und -kandidaten werden gemeinsam ihre Ziele und Vorstellungen für die Entwicklung Unterföhrings in den nächsten sechs Jahren erläutern. Hierzu sind alle Unterföhringer eingeladen.