Verwaist: In vier von fünf Gebäuden auf dem großen Allianz-Campus in Unterföhring wird freitags nicht gearbeitet.

Weil kurz vor dem Wochenende ohnehin fast alle Beschäftigten im Home-Office sind, werden auf dem Allianz-Campus am Donnerstagabend vier der fünf Gebäude abgeschaltet. Arbeitsplätze gibt es dann nur noch in einem Haus, in dem Heizung, Licht und Lüftung weiterlaufen.

Von Sabine Wejsada, Unterföhring

In der Küche herrscht an diesem frühen Morgen Hochbetrieb. Da wird unermüdlich Gemüse geschnipselt, Salat geputzt und in großen Töpfen gerührt. Die gut 20 Köchinnen und Köche haben noch ganz schön viel zu tun in den verbleibenden Stunden, bis das Mitarbeiter-Restaurant im Haus 5 auf dem Allianz-Campus im Unterföhringer Gewerbegebiet öffnet und dort 450 Angestellte ihren Hunger stillen können. Wer nicht im Haus essen mag, kann sich die in Weckgläsern bereitgestellten Gerichte mitnehmen nach Hause. Das hat sich während der Corona-Pandemie unter dem Stichwort "Mahl daheim" so eingebürgert und das ist auch heute noch beim Personal sehr beliebt.