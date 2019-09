Am 10. September 1319 verkaufte Kaiser Ludwig der Bayer die Herrschaft über die Orte Unterföhring, Ismaning, Oberföhring, Englschalking und Daglfing an das Hochstift Freising. Fürstbischof Konrad III. von Freising wurde erster Landesherr der "Grafschaft auf dem Yserrain". Diese bekam später den Namen "Grafschaft Ismaning" und hatte bis zur Säkularisation 1802/03 Bestand. Heuer jährt sich die Gründung der Grafschaft zum 700. Mal. Vertreter der Orte haben deshalb eine Ausstellung zusammengestellt. Nun sind die mehr als 30 Tafeln mit Dokumenten, Bildern, Landkarten und Texten über das religiöse und soziale Leben in der Grafschaft vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit im Unterföhringer Bürgerhaus zu sehen. Eröffnet wird die Ausstellung am Freitag, 30. September, um 19 Uhr. Sie dauert bis zum 2. November.