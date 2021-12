Von Angela Boschert, Neubiberg

Bei der Unterbiberger Hofmusik steht am Silvestertag dieses Jahr ausnahmsweise mal kein Musikauftritt an. "Dann ist Ruhe bei uns, das ist total schön. Wir musizieren nur für uns selbst, im Trio mit zwei Trompeten und Horn, also mein Vater und ich Trompete und mein kleiner Bruder Horn", sagt Xaver Himpsl, der sich um das Management der international bekannten Musikerfamilie kümmert. "Selbst ein Instrument zu spielen, ist eine psychologische Hilfe, um durch den Lockdown zu kommen", schwärmt er: "In dem Moment, in dem du spielst, bist du beschäftigt und tust etwas, das dich absolut weiterbringt. Ich sehe diese positive Wirkung an meinen Schülern", sagt der Spezialist für Piccolotrompete, der zwischen den Jahren mit seinem Duopartner, dem Unterhachinger Organisten Andreas Wimmer, an jedem Abend in einer anderen Kirche aufgetreten ist. Das Programm "Let the bright Seraphim" hat er seit dem vierten Advent nach und nach auf Youtube freigeschaltet.

Für den Silvesterabend hat Xaver Maria Himpsl mit einigen Familienmitgliedern einen Live-Escape-Room gebucht. Diese könne man mit fünf bis sechs Personen besuchen, das sei Corona-konform. Es gebe viele dieser Activity-Games, bei einigen seien sicher noch Plätze frei. Danach werden sie zuhause in Unterbiberg mit der ganzen fünfköpfigen Familie das eine oder andere Brettspiel ausprobieren. Xaver Himpsl denkt an das Strategiespiel "Terraforming Mars" oder weitere neu erschienene Strategiespiele. Immer eine gute Wahl seien die als "Spiel des Jahres" ausgezeichneten oder - und hier kommt der Extratipp des "leidenschaftlichen Brettspielers" Himpsl - die Kinderspiele des Jahres: "Die sind noch viel fantastischer."