Nach zwei Jahren Pause lädt die Freiwillige Feuerwehr Unterbiberg am Samstag, 21. Januar, wieder zum Winterfeuer. Bei der Veranstaltung in dem Neubiberger Ortsteil werden ausgediente Christbäume verbrannt. Bereits am 7. Januar hat die Feuerwehr dafür Bäume eingesammelt. Doch noch bis zum Tag des Feuers dürfen Christbäume zum Gerätehaus an der Schönswetterstraße gebracht werden. Beim Winterfeuer heißt es dann Abschied nehmen von den Fichten und Nordmanntannen. Los geht es um 16.30 Uhr, es gibt Glühwein und Kinderpunsch.