Gleich mehrere Unfälle hat der Fahrer eines SUV am späten Freitagabend auf der A8 und am Autobahnende verursacht.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Ein rücksichtsloser Raser hat am späten Freitagabend kurz vor Mitternacht auf der Autobahn A8 zwischen Unterhaching und dem Autobahnende bei Ramersdorf gleich mehrere Unfälle verursacht, bis ihn ein Ampelmast am Mittleren Ring stoppte. Wie die Feuerwehr mitteilt, war der Fahrer eines schweren SUV in Unterhaching auf die Autobahn aufgefahren und hatte sofort auf die linke Spur gewechselt, obwohl laut Zeugen die rechte Fahrspur frei gewesen war. Dadurch zwang er den Fahrer eines Kleinbusses zu einer Vollbremsung, dennoch kam es zu einem Zusammenstoß. Der beschädigte Kleinbus blieb fahruntüchtig stehen, während der Unfallverursacher in Richtung München flüchtete. Am Autobahnende in Ramersdorf kam es laut Feuerwehr wenige Minuten später zu einer weiteren, deutlich schwereren, Kollision. Der SUV kam, möglicherweise aufgrund eines Ausweichmanövers, nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte die Leitplanke. Anschließend fuhr er über den Grünstreifen und frontal gegen einen Ampelmast, den er mitriss, bevor sein Fahrzeug im Kreuzungsbereich mit einem Kleinwagen kollidierte und schließlich rundum demoliert auf dem Mittelstreifen des Mittleren Rings stehen blieb. Ein weiteres Auto soll durch Trümmerteile beschädigt worden sein, andere querende Fahrzeuge hatten offenbar gerade noch bremsen können.

Wie die Feuerwehr weiter mitteilt soll der verletzte SUV-Fahrer am Unfallort Widerstand geleistet haben. Der Mittlere Ring musste aufgrund der vielen Trümmerteile an der Unfallstelle für längere Zeit in beiden Richtungen gesperrt werden. Auch die A8 bei Unterhaching wurde in Richtung München vorübergehend gesperrt.