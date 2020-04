Zehn kleine Wachteln sind die neuen Mitbewohner der Grünwalder Familie Hollinger. Die Tierchen leben seit gut zwei Wochen in einem ausrangierten Kaninchenstall im Garten. Gedacht sind sie als Beschäftigung für die beiden Jungs Titus, dreieinhalb, und Rasmus, eineinhalb, die jetzt aufgrund der Corona-Krise nicht mehr in den Kindergarten und die Krippe gehen können. Ihre Eltern Ann-Marie, 36, und Raphael, 35, arbeiten beide im Home-Office.

Ann-Marie Hollinger ist Referentin im Büro des Grünen-Landtagsabgeordneten Markus Büchler, ihr Mann von Beruf Ingenieur und im Management einer Firma tätig, die innovative Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge entwickelt. "Ich bin eigentlich den ganzen Tag in unterschiedlichen Skype-Meetings", sagt er. Seinen Arbeitsplatz konnte er in den Keller verlegen, aber manchmal "stiehlt sich eins der Kinder in mein Büro und erscheint dann plötzlich auf dem Bildschirm". Dann stellt er schnell auf stumm, aber die Kollegen haben auch großes Verständnis dafür.

Die Kinderbetreuung regeln die Eltern im Schichtbetrieb. Um 8 Uhr wird gefrühstückt, dann verzieht sich der Papa in den Keller und Mama ersetzt die Erzieherinnen aus dem Kindergarten. Titus und Rasmus gehen üblicherweise in die Einrichtung "Die kleinen Strolche" in Grünwald, vor dort erhalten die Eltern regelmäßig einen Newsletter mit Tipps zur Beschäftigung der Kinder, die sonst in der Kita stattfinden würde. So also gibt es um 9 Uhr erst mal einen Stuhlkreis in Mini-Format. "Dann singen wir ein Lied", sagt Ann-Marie Hollinger. Danach bespricht sie mit den Kindern - oder eher nur mit dem Großen - was sie an dem Tag noch alles machen wollen. So haben sie bereits Salzteig selbst hergestellt und bemalt, ein Osternest aus Filz gebastelt (was sonst alle Eltern bei einem großen Treffen machen) und natürlich Ostereier angemalt. Danach geht es oft in die Natur beim Walderlebniszentrum. Im Wald zu sein beruhigt die Mutter am meisten, wenn sich mal eine kleine Krise ankündigt. "Ich kann mit vielen Situationen umgehen", sagt sie, "wenn ich weiß, wie lange sie andauern." Leider ist das im Moment unklar und sie fürchtet: "Wenn es noch bis Juli dauert, komm' ich schon an meine Grenzen."

Die Mittagspause ihres Mannes ist dann ihre Arbeitszeit, sie kann ein oder zwei Stunden am PC arbeiten. Was sie nicht schafft, verlegt sie auf den Abend, wenn die Kinder schlafen. Auch einmal einfach nur an sich denken oder etwas für sich tun, das können beide Eltern zur Zeit nicht. Auch schleicht sich eine traditionelle Rollenverteilung ein, hat Ann-Marie beobachtet. "Es geht ja den ganzen Tag sehr viel darum, einzukaufen, Essen zu machen, aufzuräumen." Das macht vor allem sie. Und eines nervt ebenfalls: Schon seit Wochen kann sie keinen Schritt mehr alleine machen, nicht einmal auf die Toilette. Auch der Vorrat an Toilettenpapier fällt dem Spieltrieb der Kinder zum Opfer, vor allem der Kleine stürzt sich gerne darauf. Und die Wachteln? Die werden täglich beäugt, ob sie denn schon Eier gelegt haben. Das war aber bisher nicht der Fall. Nicht einmal an Ostern.