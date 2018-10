30. Oktober 2018, 21:56 Uhr Universität Platz für Studenten

TU eröffnet neues Hörsaalgebäude in Garching

Auf dem Garchinger Campus ist immer etwas in Bewegung. Überall stehen Kräne und Lastwagen und neue Gebäude nehmen Gestalt an. Das ist auch dringend notwendig, denn die Zahl der Studierenden an der Technischen Universität München (TUM) hat sich in den vergangenen 15 Jahren mehr als verdoppelt, wie die TU mitteilt. Trotz erheblicher Investitionen des Freistaates habe die Zahl der verfügbaren Hörsaalplätze mit dieser Entwicklung jedoch nicht Schritt gehalten. Jetzt wurde ein neues Hörsaalgebäude eröffnet, das die Raumsituation auf dem Campus verbessert. Der Jürgen-Manchot-Hörsaal steht im Dreieck zwischen Mensa, Zentrum für Energie und Information und Chemie- Gebäude. Benannt wurde er nach dem TUM-Alumnus Jürgen Manchot, dessen Familie über die Jürgen Manchot-Stiftung der Chemiefakultät der TU noch heute eng verbunden ist, wie die TU schreibt. Die zwei Hörsäle bieten 380 und 450 Studenten Platz.