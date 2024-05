Interview von Daniela Bode, Neubiberg

Krieg in der Ukraine, Krieg im Nahen Osten und an vielen anderen Orten der Welt. Ursachen und Folgen sind immer komplex. Isabelle Deflers, Professorin für die Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität der Bundeswehr München in Neubiberg, und Karen Hagemann, Geschichtsprofessorin an der University of North Carolina, die zur Geschlechtergeschichte von Militär und Krieg forscht, haben den internationalen und interdisziplinären Forschungsverbund "Militär, Krieg und Geschlecht/Diversität" gegründet. Mehr als 30 Geschichts-, Sozial- und Kulturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler haben sich seit März angeschlossen. Im Interview erklären sie, was sie vorhaben.