Der Wintereinbruch in der Nacht von Freitag auf Samstag hat offenbar einige Autofahrer überrascht - oder überfordert. Von den frühen Morgenstunden bis Samstagmittag kam es jedenfalls auf verschiedenen Autobahnabschnitten im Süden des Landkreises München zu etlichen Unfällen. Bis auf einen Leichtverletzten aus dem Landkreis Rosenheim, der nach einem Unfall zwischen der Raststätte Holzkirchen und der Anschlussstelle Hofolding mit dem Rettungshubschrauber in eine Münchner Klinik gebracht wurde, blieb es jedoch bei Blechschäden. "Ursächlich in den meisten Fällen waren auch die winterlichen Straßenverhältnisse, die anscheinend den einen oder anderen Verkehrsteilnehmer in den frühen Morgenstunden überraschten", teilte die zuständige Autobahnpolizei Holzkirchen mit. Ihren Anfang nahm die Unfallserie gegen 6 Uhr, als ein 37-Jähriger mit seinem Wagen auf der A995 Richtung München, Höhe Taufkirchen, auf der linken Spur wegen nicht angepasster Geschwindigkeit bei Schneematsch ins Schleudern geriet. Das Auto kollidierte mit der Mittelleitplanke und anschließend mit dem Wagen eines 56-Jährigen aus dem Landkreis München. Der Gesamtschaden beträgt laut Polizei circa 16 000 Euro. Verletzt wurde niemand. Um 6.15 Uhr kollidierte dann der Wagen eines 24-Jährigen aus Kolbermoor auf der A8 Richtung München in der Nähe der Anschlussstelle Hofolding mit der Mittelleitplanke. Sein Beifahrer wurde hierbei leicht verletzt. Um 7.05 Uhr fuhr ein 23-Jähriger die A995 Richtung München, geriet kurz vor der Ausfahrt Unterhaching-Nord ins Schleudern, und sein Kleinbus kam nach Kollisionen mit Mittelleitplanke und rechter Leitplanke schwer beschädigt zum Stehen. Kurze Zeit später krachte es zwischen den Anschlussstellen Unterhaching-Ost und Taufkirchen-Ost, als ein 54-Jähriger, der in Richtung München zu schnell unterwegs war, in die Mittelleitplanke prallte - 10 000 Euro Schaden. Gegen Mittag kam es noch zu einem Unfall kurz vor der Anschlussstelle Hofolding beim Fahrstreifenwechsel, diesmal nicht witterungsbedingt. Die beiden betroffenen Fahrer blieben unverletzt, der Sachschaden beträgt rund 3500 Euro.